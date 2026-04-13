Турнир ATP-500, Барселона: расписание матчей на 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, на грунтовых кортах Барселоны (Испания) стартует теннисный турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир ATP-500, Барселона, 2026 год. Расписание матчей на 13 апреля:

12:00. Игнасио Бусе (Перу) — Корентен Муте (Франция);

13:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Джек Дрейпер (Великобритания);

15:00. Райлли Опелка (США) — Итан Куинн (США);

16:30. Марко Трунгеллити (Аргентина) — Хамад Меджедович (Сербия);

17:00. Кэмерон Норри (Великобритания) — Стэн Вавринка (Швейцария);

18:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Адриан Маннарино (Франция);

18:30. Хауме Мунар (Испания) — Рафаэль Ходар (Испания).