«Чувствовала, что мне чего-то не хватает». Мирра Андреева — о победе над Потаповой в Линце

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как ей удалось переломить ситуацию в матче с представительницей Австрии Анастасией Потаповой в финале турнира WTA-500 в Линце (Австрия).

— Это был действительно сложный финал, особенно в начале. Можете рассказать, как прошёл матч?

— У меня было ощущение, что она играет очень хорошо, особенно в начале. Я также чувствовала, что, возможно, мне чего-то не хватает, но она выполнила много виннеров. Много играла за моей спиной, и это очень хорошо работает на таком скользком грунте. Она играла невероятно хорошо на протяжении всего матча, но я рада, что во втором сете смогла найти решение и перевернуть ход матча, и очень рада, что всё сложилось в мою пользу.

— Как вам удалось переломить ситуацию?

— Просто сказала себе, что нужно стараться быть более активной в работе ног, потому что я никогда не знаю, действительно ли я активна или это просто мой разум подсказывает мне обратное. Поэтому старалась перенапрягать ноги, форсировать удары, и поначалу совершала много ошибок. Затем, спустя некоторое время, я почувствовала, что некоторые удары начали попадать в цель, и старалась использовать каждую возможность, чтобы вернуться в игру, — приводит слова Андреевой Ubitennis.