«Учусь на своих ошибках». Андреева — о спокойствии в финале в Линце после потери сета

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как ей удалось сохранять спокойствие в финале турнира WTA-500 в Линце (Австрия) после проигранного сета.

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

— Она отлично сыграла первый сет, но вам удалось сохранить спокойствие. Не так, как вчера, я думаю. Как вам это удалось? И считаете ли вы, что это был ключевой момент в победе?
— Я думаю, это определённо был ключ, потому что, если бы я потеряла самообладание, если бы просто следовала своим внутренним ощущениям и эмоциям, не думаю, что смогла бы переломить ход матча. Я учусь на своих ошибках и на своём опыте, что, когда сохраняю спокойствие, я могу отыграться с любого счёта, в любой ситуации, если я уверена в себе и использую каждую возможность, которая предоставляется на корте. Именно это и пыталась делать, — приводит слова Андреевой Ubitennis.

Материалы по теме
Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
