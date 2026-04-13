«Учусь на своих ошибках». Андреева — о спокойствии в финале в Линце после потери сета

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как ей удалось сохранять спокойствие в финале турнира WTA-500 в Линце (Австрия) после проигранного сета.

— Она отлично сыграла первый сет, но вам удалось сохранить спокойствие. Не так, как вчера, я думаю. Как вам это удалось? И считаете ли вы, что это был ключевой момент в победе?

— Я думаю, это определённо был ключ, потому что, если бы я потеряла самообладание, если бы просто следовала своим внутренним ощущениям и эмоциям, не думаю, что смогла бы переломить ход матча. Я учусь на своих ошибках и на своём опыте, что, когда сохраняю спокойствие, я могу отыграться с любого счёта, в любой ситуации, если я уверена в себе и использую каждую возможность, которая предоставляется на корте. Именно это и пыталась делать, — приводит слова Андреевой Ubitennis.