Мирра Андреева: могу назвать как минимум 10 вещей, над которыми мне нужно поработать
Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила неделю на турнире WTA-500 в Линце (Австрия). В финале она обыграла Анастасию Потапову, представляющую Австрию.
Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
10
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
97
Анастасия Потапова
А. Потапова
— Если подвести итоги всей недели, как бы вы объективно её охарактеризовали?
— Сложно сказать что-то негативное, когда выигрываешь турнир и обладаешь трофеем, но я всё же считаю, что есть много возможностей для совершенствования. В некоторых матчах были моменты, когда я допускала много ошибок, и я не думаю, что это приемлемо для игрока высокого уровня, каким я хочу стать. Могла бы назвать как минимум 10 вещей, над которыми, как мне кажется, нужно поработать, но я обсужу их с Кончитой, а пока предпочитаю просто радоваться победе, — приводит слова Андреевой Ubitennis.
