Мирра Андреева: могу назвать как минимум 10 вещей, над которыми мне нужно поработать

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила неделю на турнире WTA-500 в Линце (Австрия). В финале она обыграла Анастасию Потапову, представляющую Австрию.

— Если подвести итоги всей недели, как бы вы объективно её охарактеризовали?

— Сложно сказать что-то негативное, когда выигрываешь турнир и обладаешь трофеем, но я всё же считаю, что есть много возможностей для совершенствования. В некоторых матчах были моменты, когда я допускала много ошибок, и я не думаю, что это приемлемо для игрока высокого уровня, каким я хочу стать. Могла бы назвать как минимум 10 вещей, над которыми, как мне кажется, нужно поработать, но я обсужу их с Кончитой, а пока предпочитаю просто радоваться победе, — приводит слова Андреевой Ubitennis.