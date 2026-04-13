Мирра Андреева: могу назвать как минимум 10 вещей, над которыми мне нужно поработать

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила неделю на турнире WTA-500 в Линце (Австрия). В финале она обыграла Анастасию Потапову, представляющую Австрию.

Линц. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Мирра Андреева
10
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 3
         
Анастасия Потапова
97
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

— Если подвести итоги всей недели, как бы вы объективно её охарактеризовали?
 — Сложно сказать что-то негативное, когда выигрываешь турнир и обладаешь трофеем, но я всё же считаю, что есть много возможностей для совершенствования. В некоторых матчах были моменты, когда я допускала много ошибок, и я не думаю, что это приемлемо для игрока высокого уровня, каким я хочу стать. Могла бы назвать как минимум 10 вещей, над которыми, как мне кажется, нужно поработать, но я обсужу их с Кончитой, а пока предпочитаю просто радоваться победе, — приводит слова Андреевой Ubitennis.

