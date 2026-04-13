«Чувствовала себя комфортно, почти как дома». Андреева — об организации турнира в Линце

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от турнира WTA-500 в Линце (Австрия).

— Как прошёл сам турнир, учитывая, что вы впервые в Линце?

— Когда играешь где-то впервые, у тебя нет никаких ожиданий. Турнир был фантастическим, организация — превосходной. Я чувствовала себя очень комфортно, почти как дома, возможно, потому что отель и корты находятся так близко, прямо через парковку. Это положительный момент, и по какой-то причине я чувствовала себя действительно комфортно, и, возможно, это помогло мне хорошо сыграть здесь, — приводит слова Андреевой Ubitennis.