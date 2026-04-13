«Будет тяжело». Мирра Андреева — о будущем матче с Остапенко на турнире в Штутгарте

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче первого круга на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). На старте соревнований россиянка сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
— Остапенко ждёт вас в Штутгарте. Вы будете играть?
— Конечно, я заявилась на турнир, так что буду играть, да и Штутгарт — отличный турнир. Уже сыграла несколько матчей на грунте в помещении. Елена — непростая соперница. Она действующая чемпионка, поэтому знает, как играть на этом покрытии и как играть в Штутгарте. Никто не говорит, что это будет лёгкий матч. Будет тяжело. Надеюсь, что нам обеим будет тяжело, а не только мне. Сегодня постараюсь немного отпраздновать с командой, а завтра буду тренироваться в Штутгарте и готовиться к матчу первого круга, — приводит слова Андреевой Ubitennis.
