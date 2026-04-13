Андреева — о Потаповой: большое достижение для неё — выйти в финал на домашнем турнире

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от игры с представительницей Австрии Анастасией Потаповой в финале турнира WTA-500 в Линце (Австрия). Мирра обыграла Анастасию со счётом 1:6, 6:4, 6:3.
— Для Анастасии это был первый домашний турнир в качестве австрийки. Каковы ваши впечатления от атмосферы и знаете ли вы её лучше по предыдущим турнирам или по совместным тренировкам?
— Мы часто тренировались вместе в прошлом, и даже провели несколько тренировочных сессий за пару дней до турнира. Я чувствовала, что болельщики были больше на её стороне, что совершенно нормально, потому что это её домашний турнир и все хотят, чтобы она победила. Меня это устраивает. Чувствовала, что публика была очень уважительной. Они болели и за меня тоже. Очень благодарна за это. И, как я уже сказала, Настя играла невероятно, и я думаю, что это также большое достижение для неё — выйти в финал на своём домашнем турнире, — приводит слова Андреевой Ubitennis.
