Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Победа Синнера в финале Монте-Карло стала для него 17-й подряд

Победа первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера в финальном матче «Мастерса» в Монте-Карло, где он обыграл соперника из Испании Карлоса Алькараса, стала для него 17-й подряд. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Победная серия Синнера началась на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в минувшем марте. Итальянец выиграл этот турнир, а позднее оформил «Солнечный дубль», одержав победу на «Мастерсе» в Майами.

Выигранный турнир в Монте-Карло стал для Синнера третьим в сезоне титулом. После этой победы он вернулся на первое место в рейтинге ATP, обогнав Карлоса Алькараса. Теннисистов в рейтинге разделяют 130 очков.

