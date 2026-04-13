Победа Синнера в финале Монте-Карло стала для него 17-й подряд
Победа первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера в финальном матче «Мастерса» в Монте-Карло, где он обыграл соперника из Испании Карлоса Алькараса, стала для него 17-й подряд. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
Янник Синнер
Победная серия Синнера началась на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в минувшем марте. Итальянец выиграл этот турнир, а позднее оформил «Солнечный дубль», одержав победу на «Мастерсе» в Майами.
Выигранный турнир в Монте-Карло стал для Синнера третьим в сезоне титулом. После этой победы он вернулся на первое место в рейтинге ATP, обогнав Карлоса Алькараса. Теннисистов в рейтинге разделяют 130 очков.
