«Поговорю с папой и мамой». Мирра Андреева — о том, что купит себе после победы в Линце

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как планирует вознаградить себя за победу на турнире WTA-500 в Линце (Австрия).

— Вы только что сказали, что поблагодарили себя за то, что боролись на этой неделе. Планируете ли вы немного себя вознаградить?

— Мне нужно поговорить с родителями, чтобы понять, что я могу себе купить, потому что они всё ещё отвечают за многие вещи, и меня это устраивает, потому что я не думаю, что готова взять на себя всю ответственность в своей жизни. Поэтому предпочитаю, чтобы это сделали они, а я поговорю с папой и мамой, и мы посмотрим, что я могу себе позволить, — приводит слова Андреевой Ubitennis.