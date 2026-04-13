«Очень горжусь собой». Потапова поделилась эмоциями после поражения в финале в Линце

54-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова поделилась эмоциями от финального матча на турнире WTA-500 в Линце (Австрия). Анастасия уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 6:1, 4:6, 3:6.

— Анастасия, это был действительно напряжённый матч. Поздравляю с прекрасной неделей! Расскажите о своих эмоциях сегодня, во время и после матча.

— На самом деле, сейчас я чувствую себя немного измотанной, потому что наконец-то могу отпустить все эмоции, и они меня сейчас захлёстывают сильнее. Но, очевидно, я очень счастлива. Это была очень позитивная неделя во всех отношениях. Могу также сказать, что я очень горжусь собой. Думаю, это хорошее начало грунтового сезона.

— Этот первый сет, этот невероятный первый сет, был ли это, пожалуй, лучшим выступлением на грунте?

— Безусловно, он был очень хорош, но у меня также было ощущение, что Мирра начала небрежно и вяло. Она не была по-настоящему сосредоточена. Знала, что в какой-то момент она улучшит свою игру. С моей стороны, я думаю, это был идеальный сет. В целом весь матч был неплох, думаю, уровень был очень высоким. Я старалась бороться изо всех сил. Мне немного не повезло во втором и третьем сетах, но это теннис, и я хочу извлечь из этого матча только позитивные моменты, — приводит слова Потаповой Ubitennis.