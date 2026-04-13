Теннис Новости

Алькарас поздравил Синнера с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло

Алькарас поздравил Синнера с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в соцсети пост, где поздравил своего соперника, итальянца Янника Синнера, с победой в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Алькарас уступил со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Фото: Severin Aichbauer/Getty Images

«Поздравляю, Янник, тебя и твою команду с титулом! Потрясающий успех. Мы ещё продолжим, впереди долгий путь на грунте. Следующая остановка — Барселона!» — написал Алькарас у себя на странице в соцсети под фото, где запечатлён вместе с Синнером.

Синнер и Алькарас после финала в Монте-Карло обменялись позициями в рейтинге ATP: теперь итальянец занимает лидирующую строчку, Алькарас располагается за ним с отставанием в 130 очков.

Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
