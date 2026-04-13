Алькарас поздравил Синнера с победой на «Мастерсе» в Монте-Карло
Поделиться
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал в соцсети пост, где поздравил своего соперника, итальянца Янника Синнера, с победой в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Алькарас уступил со счётом 6:7 (5:7), 3:6.
Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Фото: Severin Aichbauer/Getty Images
«Поздравляю, Янник, тебя и твою команду с титулом! Потрясающий успех. Мы ещё продолжим, впереди долгий путь на грунте. Следующая остановка — Барселона!» — написал Алькарас у себя на странице в соцсети под фото, где запечатлён вместе с Синнером.
Синнер и Алькарас после финала в Монте-Карло обменялись позициями в рейтинге ATP: теперь итальянец занимает лидирующую строчку, Алькарас располагается за ним с отставанием в 130 очков.
Комментарии
