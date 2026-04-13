Чесноков поделился мнением, стоит ли Андреевой принимать участие на турнире в Штутгарте

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился мнением, стоит ли российской теннисистке Мирре Андреевой принимать участие на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Если Мирра на подъёме, не устала, почему бы не сыграть в Штутгарте? Но думаю, что главный акцент надо делать на турниры супердевятки. Основной турнир — «Ролан Гаррос», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В воскресенье, 12 апреля, Мирра Андреева стала чемпионкой турнира в Линце (Австрия). В финале она обыграла Анастасию Потапову со счётом 1:6, 6:4, 6:3. В первом круге соревнований в Штутгарте Андреева сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.