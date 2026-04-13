Чесноков: у Андреевой достаточно поражений, но титул в Линце придаст ей уверенности в игре

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков считает, что выигранный Миррой Андреевой титул на «пятисотнике» в Линце придаст теннисистке уверенности на фоне предыдущих поражений.

«Титул — всегда хорошо. Андреева достаточно комфортно выиграла турнир. Обыграла Потапову в трёх сетах. Это хорошая победа! Молодец, что выиграла. Для грунта это хороший результат. Но сейчас будут турниры в Мадриде и Риме. Посмотрим, как себя проявит там. Хотелось бы увидеть, как Мирра покажет себя против топовых игроков. У Андреевой достаточно поражений в этом году, но титул в Линце придаст ей уверенности в игре», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.