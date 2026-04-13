«Никогда в жизни не получала такой поддержки». Потапова — о публике на турнире в Линце

54-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о поддержке публики на турнире категории WTA-500 в Линце (Австрия). В финале она уступила россиянке Мирре Андреевой со счётом 6:1, 4:6, 3:6.

- Всю неделю публика очень тепло вас принимала. Вы мечтали об этом или же ожидали этого, будучи австрийкой и играя здесь?

— Не всегда можно ожидать таких вещей, потому что, как я уже сказала, я никогда в жизни не получала такой поддержки. Я не думала об этом до приезда сюда. С первого дня получала невероятную поддержку от публики. Очень горжусь тем, что играю здесь для них и заставляю их гордиться мной. Надеюсь, мне это удалось, — приводит слова Потаповой Ubitennis.