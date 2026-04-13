Валантен Вашеро снялся с турнира ATP-500 в Барселоне

Валантен Вашеро снялся с турнира ATP-500 в Барселоне
17-я ракетка мира теннисист Валантен Вашеро, представляющий Монако, не примет участия в турнире категории ATP-500 в Барселоне, куда был заявлен ранее. Спортсмен отсутствует в сетке турнира и не указан в числе участников на официальном сайте соревнований.

Стартовый матч на «пятисотнике» Вашеро должен был сыграть с французом Теренсом Атманом. Его заменит соотечественник Атмана Артюр Фис.

Ранее Вашеро дошёл до полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло, где уступил нынешней второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6). После этого результата Вашеро дебютировал в двадцатке лучших теннисистов мира. Год назад он находился за пределами топ-200 рейтинга ATP. В октябре минувшего года Вашеро сенсационно стал победителем «Мастерса» в Шанхае, обыграв в финале своего двоюродного брата француза Артура Риндеркнеша.

Сетка турнира АТР-500 в Барселоне
