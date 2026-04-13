«Важнее взять несколько выходных». Потапова рассказала, что не выступит на турнире в Руане

54-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что не выступит на турнире WTA-250 в Руане (Франция). На старте соревнований она должна была сыграть с россиянкой Анной Блинковой.

«К сожалению, я не поеду в Руан. Мы с командой решили, что важнее взять несколько выходных и поехать в Мадрид немного раньше, потому что там ещё и высота над уровнем моря, и играть там непросто. В прошлом году я наконец-то поняла, как играть там. Хочу отнестись к Мадриду серьёзнее, так как сейчас я в хорошей форме и чувствую себя хорошо психологически. Нельзя гнаться за каждым турниром. Я никогда не была игроком, который меняет состав каждую неделю. Хочу планировать разумно, чтобы избежать травм, в первую очередь наслаждаться всем происходящим и уделять внимание самым важным событиям», — приводит слова Потаповой Ubitennis.