«Отличное начало для следующих турниров». Потапова — о рейтинге после финала в Линце

54-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о своём рейтинге после финала турнира WTA-500 в Линце (Австрия). В рейтинге WTA спортсменка поднялась на 43 строчки.

— Вы поднялись в мировом рейтинге, кажется, сейчас вы на 54-м месте. Это была невероятная неделя. Насколько высоко вы сможете подняться в рейтинге в ближайшее время?

— Да. На самом деле, я всегда чувствовала, что нахожусь не на своём месте, во-первых. Поэтому я не воспринимаю это как нечто «вау». Не чувствую, что произошло что-то невероятное. Как я говорила с самого первого дня, если ты хорошо играешь, борешься и выигрываешь матчи, рейтинг придёт сам собой. Так что это не мой приоритет. Но, конечно, приятно знать, что я спасла себя и улучшила свой рейтинг. Думаю, это отличное начало для следующих турниров до конца года, чтобы заработать ещё больше очков и подняться ещё выше, — приводит слова Потаповой Ubitennis.