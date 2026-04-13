Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Отличное начало для следующих турниров». Потапова — о рейтинге после финала в Линце

Комментарии

54-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова высказалась о своём рейтинге после финала турнира WTA-500 в Линце (Австрия). В рейтинге WTA спортсменка поднялась на 43 строчки.

— Вы поднялись в мировом рейтинге, кажется, сейчас вы на 54-м месте. Это была невероятная неделя. Насколько высоко вы сможете подняться в рейтинге в ближайшее время?
— Да. На самом деле, я всегда чувствовала, что нахожусь не на своём месте, во-первых. Поэтому я не воспринимаю это как нечто «вау». Не чувствую, что произошло что-то невероятное. Как я говорила с самого первого дня, если ты хорошо играешь, борешься и выигрываешь матчи, рейтинг придёт сам собой. Так что это не мой приоритет. Но, конечно, приятно знать, что я спасла себя и улучшила свой рейтинг. Думаю, это отличное начало для следующих турниров до конца года, чтобы заработать ещё больше очков и подняться ещё выше, — приводит слова Потаповой Ubitennis.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android