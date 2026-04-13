Анастасия Потапова рассказала, как проведёт время после финала в Линце

54-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как проведёт время после финала на турнире WTA-500 в Линце (Австрия).

— Ещё одно: после такого большого успеха ты позволишь себе небольшую награду?

— Да, позволю. У нас также будет несколько дней перерыва. Моя мама здесь, мой пёс сейчас здесь. Мама никогда не была в Вене. Покажу ей город. Мы проведём очень приятные дни. Я потренируюсь в среду утром, а вечером в среду уеду в Мадрид. Я позволю себе награду, но не чрезмерную, потому что самая большая награда для меня — это ощущение внутри: уверенность и гордость за всё, что я сделала на этой неделе и в предыдущие недели, чтобы подготовиться, — приводит слова Потаповой Ubitennis.