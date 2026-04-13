Мирра Андреева опубликовала пост после победы на «пятисотнике» в Линце

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала у себя на странице в соцсети пост после победы в финале «пятисотника» в Линце. В заключительной встрече она обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову, ныне представляющую Австрию.

«Спасибо, Линц!» — подписала фото с трофеем Мирра, поставив рядом с текстом эмодзи австрийского флага и красного сердца. Приз за победу выполнен в виде теннисного мяча, украшенного стразами.

Победа в Линце принесла Андреевой пятый титул в карьере и второй на «пятисотниках», причём подряд. В январе 2026 года Андреева стала победительницей турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В финале россиянка встретилась с представительницей Канады Викторией Мбоко, матч с которой завершился со счётом 6:3, 6:1.