«Хотелось бы, чтобы я дошёл до финала». Музетти — об участии на турнире в Барселоне

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался об участии на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он встретится с испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй.

«Хотелось бы, чтобы я дошёл до финала. Но есть сложные соперники, начиная с того же Ландалуса. Есть несколько человек, которые также могут выйти в финал с Карлосом Алькарасом, фаворитом. Сейчас мой приоритет — сохранить настрой и темп, восстановить уверенность в своей игре и вернуться на уровень первых месяцев года. Это мой фокус.

С физической точки зрения у меня всё в порядке, ментально такой уверенности не хватает. Я очень хорошо работаю, очень скоро придут результаты тренировок», — приводит слова Музетти Mundo Deportivo.