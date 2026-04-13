Главная Теннис Новости

Только Джокович в этом десятилетии был дольше лидером рейтинга ATP, чем Синнер

Только Джокович в этом десятилетии был дольше лидером рейтинга ATP, чем Синнер
В текущем десятилетии только нынешней четвёртой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу удалось продержаться в статусе первой ракетки мира большее количество недель, чем нынешнему лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Джокович удерживал своё преимущество на протяжении 153 недель, в то время как на счету Синнера их 67.

Впервые Синнер стал первой ракеткой мира в июне 2024 года после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос». 12 апреля 2026 года теннисист выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, что позволило ему вернуться на лидирующую строчку мирового рейтинга. На втором после Синнера месте располагается испанец Карлос Алькарас.

