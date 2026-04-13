Валантен Вашеро сделал совместное фото с Шарлем Леклером

17-я ракетка мира теннисист Валантен Вашеро, представляющий Монако, сделал совместное фото с автогонщиком, пилотом «Феррари» Шарлем Леклером. Кадр разместила пресс-служба тура ATP у себя на странице в соцсети.

Ранее стало известно, что Леклер со своими женой и братом посетил теннисный «Мастерс» в Монте-Карло, победителем которого стал итальянец Янник Синнер. Вашеро дошёл до полуфинала, но уступил нынешней второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6).

Шарль — один из всего пяти гонщиков в истории Формулы-1, представлявших Монако. С момента дебюта в 2018 году он одержал восемь побед в Гран-при за княжество.