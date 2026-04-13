«Непобедимым никто не бывает». Музетти — о недосягаемости Синнера и Алькараса на ТБШ

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, считает ли он испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера непобедимыми на турнирах «Большого шлема».

— В прошлом году сезон на грунте был замечательным. Я вышел в финал в Монте-Карло, играл на высоком уровне в Париже, пока не травмировался в полуфинале с Алькарасом. Если я на своём лучшем уровне, могу быть проблемой для любого.

— Видишь ли ты Синнера и Алькараса непобедимыми на турнирах «Большого шлема»?

— Нет, непобедимым никто не бывает. Конечно, они самые сложные соперники, и в эти два года они выигрывают всё, но, я думаю, всегда есть минимальный шанс. Надеюсь, у меня он будет, — приводит слова Музетти Mundo Deportivo.