«Желание реванша есть». Лоренцо Музетти — о соперничестве с Карлосом Алькарасом

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о соперничестве с семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом. Счёт личных встреч — 7-1 в пользу испанца.

— В 2025 году ты встречался с Алькарасом в Монте-Карло, Риме и на «Ролан Гаррос». Желание реванша?

— У нас хорошие отношения и вне корта, мы знаем друг друга с 12-13 лет. Мы друзья, я очень уважаю его как игрока, как человека, его менталитет. Мне нравится, как он наслаждается моментом с семьёй и друзьями. Мне нравится эта ценность семьи, которую трудно увидеть в этом спорте.

— А на корте? На грунте?

— На грунте Карлос доказал, что он очень, очень сложный соперник для победы. Но да, желание реванша есть. Надеюсь, в этом году, посмотрим, когда придёт мой момент, — приводит слова Музетти Mundo Deportivo.