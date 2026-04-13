Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Желание реванша есть». Лоренцо Музетти — о соперничестве с Карлосом Алькарасом

Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о соперничестве с семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом. Счёт личных встреч — 7-1 в пользу испанца.

— В 2025 году ты встречался с Алькарасом в Монте-Карло, Риме и на «Ролан Гаррос». Желание реванша?
— У нас хорошие отношения и вне корта, мы знаем друг друга с 12-13 лет. Мы друзья, я очень уважаю его как игрока, как человека, его менталитет. Мне нравится, как он наслаждается моментом с семьёй и друзьями. Мне нравится эта ценность семьи, которую трудно увидеть в этом спорте.

— А на корте? На грунте?
— На грунте Карлос доказал, что он очень, очень сложный соперник для победы. Но да, желание реванша есть. Надеюсь, в этом году, посмотрим, когда придёт мой момент, — приводит слова Музетти Mundo Deportivo.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android