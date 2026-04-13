Лоренцо Музетти — о семье: моя девушка — ангел, святая, она поддерживает меня

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о поддержке своей возлюбленной Вероники Конфалоньери.

— Меня удивляет, если позволите, что в вашем юном возрасте у вас уже двое детей в таком сложном мире, как теннис. Семья, сформированная с Вероникой Конфалоньери и маленькими Людовико и Леандро.

— Это немного необычно, я знаю, но мне всегда нравилось иметь молодую семью. Моя девушка ангел, святая, она поддерживает меня. Она фундаментальна в этой работе, в этой жизни. Не только как спутница жизни, но и как игроку. Важно иметь человека, который всегда тебя поддерживает, советует, думая о том, что лучше для меня, — приводит слова Музетти Mundo Deportivo.