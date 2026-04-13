Джек Дрейпер снялся по ходу матча с Этчеверри в первом круге «пятисотника» в Барселоне

28-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся по ходу матча первого круга турнира АТР-500 в Барселоне, где проходила его встреча с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, занимающим в мировом рейтинге 29-е место. Матч завершился за 1 час 45 минут.

Барселона. 1-й круг
13 апреля 2026, понедельник. 14:10 МСК
Томас Мартин Этчеверри
29
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		6 4
6 		3 1
         
Джек Дрейпер
28
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Встреча дошла до третьего сета при результате 3:6, 6:3. В решающей партии спортсмены успели доиграть до счёта 4:1 в пользу аргентинца, после чего Дрейпер принял решение о снятии с матча. Сообщается, что британца побеспокоило правое колено. В сентябре 2025 года спортсмен досрочно завершал сезон из-за травмы руки.

Далее Этчеверри, прошедший на отказе соперника во второй круг, сыграет с победителем поединка между Нуну Боржешем и Адрианом Маннарино.

Сетка "пятисотника" в Барселоне
Материалы по теме
Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
