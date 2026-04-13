Дарья Касаткина — Энн Ли, результат матча 13 апреля 2026, счёт 1:2, первый круг; WTA 250, Руан

Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Руане
72-я ракетка мира экс российская теннисистка Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию, проиграла сопернице из США Энн Ли, занимающей в мировом рейтинге 36-е место, в первом круге турнира категории WTA-250 в Руане. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 4:6.

Руан. 1-й круг
13 апреля 2026, понедельник. 14:40 МСК
Дарья Касаткина
72
Австралия
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		2 4
6 6 		6 6
         
По ходу матча Касаткина подала навылет два раза, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Ли сделала 11 эйсов, один раз ошиблась на подаче и сумела реализовать семь брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Далее американка сразится с победительницей матча между Камиллой Рахимовой и Эльвиной Калиевой.

Сетка турнира WTA-250 в Руане
Материалы по теме
Пятый титул Мирры! Андреева обыграла в финале Линца экс-россиянку и поднимется в рейтинге
