Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Руане

72-я ракетка мира экс российская теннисистка Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию, проиграла сопернице из США Энн Ли, занимающей в мировом рейтинге 36-е место, в первом круге турнира категории WTA-250 в Руане. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 4:6.

По ходу матча Касаткина подала навылет два раза, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Ли сделала 11 эйсов, один раз ошиблась на подаче и сумела реализовать семь брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Далее американка сразится с победительницей матча между Камиллой Рахимовой и Эльвиной Калиевой.