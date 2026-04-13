Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Руане
72-я ракетка мира экс российская теннисистка Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию, проиграла сопернице из США Энн Ли, занимающей в мировом рейтинге 36-е место, в первом круге турнира категории WTA-250 в Руане. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 4:6.
Руан. 1-й круг
13 апреля 2026, понедельник. 14:40 МСК
72
Дарья Касаткина
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
36
Энн Ли
По ходу матча Касаткина подала навылет два раза, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Ли сделала 11 эйсов, один раз ошиблась на подаче и сумела реализовать семь брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Далее американка сразится с победительницей матча между Камиллой Рахимовой и Эльвиной Калиевой.
