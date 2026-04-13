Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон — Эмилио Нава, результат матча 13 апреля 2026, счет 2:1, первый круг АТР-500, Мюнхен

Шелтон в трёх сетах обыграл 112-ю ракетку мира и вышел во второй круг турнира в Мюнхене
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия), обыграв в стартовом матче соревнований соотечественника Эмилио Наву (112-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Мюнхен. 1-й круг
13 апреля 2026, понедельник. 15:55 МСК
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		3 6
         
Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Шелтон выполнил 14 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Эмилио Нава сделал в игре четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Мюнхене Бен Шелтон сразится с победителем встречи между бельгийцем Александром Блоксом и немецким теннисистом Янником Ханфманом.

Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android