Шелтон в трёх сетах обыграл 112-ю ракетку мира и вышел во второй круг турнира в Мюнхене

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел во второй круг турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия), обыграв в стартовом матче соревнований соотечественника Эмилио Наву (112-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. За время матча Шелтон выполнил 14 подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Эмилио Нава сделал в игре четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Мюнхене Бен Шелтон сразится с победителем встречи между бельгийцем Александром Блоксом и немецким теннисистом Янником Ханфманом.