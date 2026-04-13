Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка — Кэмерон Норри, результат матча 13 апреля 2026, счет 1:2, первый круг АТР-500, Барселона

Вавринка проиграл Кэмерону Норри на старте турнира АТР-500 в Барселоне
Комментарии

107-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг турнира АТР-500 в Барселоне (Испания), уступив в стартовом матче соревнований британцу Кэмерону Норри (24-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Барселона. 1-й круг
13 апреля 2026, понедельник. 17:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
4 		7 7 4
         
Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. За время матча Вавринка выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Кэмерон Норри сделал в игре два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Барселоне Кэмерон Норри сыграет с американским теннисистом Итаном Куинном.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android