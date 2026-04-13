Вавринка проиграл Кэмерону Норри на старте турнира АТР-500 в Барселоне

107-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти во второй круг турнира АТР-500 в Барселоне (Испания), уступив в стартовом матче соревнований британцу Кэмерону Норри (24-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 36 минут. За время матча Вавринка выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Кэмерон Норри сделал в игре два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Барселоне Кэмерон Норри сыграет с американским теннисистом Итаном Куинном.