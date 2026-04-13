Камила Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Руане

74-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA-250 в Руане (Франция), обыграв в стартовом матче соревнований американку Эльвину Калиеву (140-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:1).

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За время матча Рахимова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Эльвина Калиева сделала в игре пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира в Руане Камилла Рахимова сразится с американской теннисисткой Энн Ли.