Швёнтек — о начале работы с тренером Ройгом: искала человека с хорошим взглядом на игру

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о работе с новым тренером испанцем Франсиско Ройгом.

«Процесс смены тренера для меня всегда сложный — я делала это всего два раза в жизни, поэтому решения непростые.

Я очень рада начать работу с Франсиско. Я искала человека с хорошим взглядом на игру, очень технического, но также достаточно опытного, чтобы помогать в разных ситуациях. Мне кажется, он прошёл через всё в туре.

Пока всё идёт отлично. Это только начало, мы ещё узнаём друг друга. Я очень рада. Процесс оказался довольно быстрым — я довольно быстро нашла нового тренера, и это хорошо, потому что в середине сезона важно, чтобы была стабильность. Мы уже успели немного потренироваться на Майорке — это было здорово», – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Штутгарте.

Швёнтек и Ройг начали своё сотрудничество в начале апреля 2026 года. Ранее теннисистка работала под руководством Вима Фиссетта, с которым выиграла Уимблдон (2025), а также выходила в полуфиналы на Открытом чемпионате Австралии (2025) и «Ролан Гаррос» (2025).