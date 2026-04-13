Теннис Новости

«Тренироваться с Рафой на корте — привилегия». Швёнтек — о подготовке в академии Надаля

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, почему решила провести часть подготовки к грунтовому сезону на Мальорке, Испания, в академии Рафаэля Надаля.

«Я решила поехать в академию примерно два месяца назад. Хотела изменить подготовку к грунту, потому что прошлый сезон на этом покрытии прошёл не так, как я планировала.

Выбрала Мальорку, потому что знала условия и корты — я понимала, что смогу там хорошо поработать без отвлечений.

Я спросила, возможно ли, чтобы Рафа пришёл и немного вдохновил меня, дал обратную связь. Это было привилегией — тренироваться с ним на корте.

Честно, у меня не было ожиданий — он очень занят. Но я была очень рада, что он смог прийти на эти несколько дней.

Позже я поняла, что у меня будет новый тренер, и также хотела встретиться с Фрэнсисом. Хорошо, что они были там одновременно — это добавило ценности процессу.

Теперь я продолжу с Фрэнсисом. Он будет полностью вести процесс — таков на данный момент наш план», – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Штутгарте.

Синнер — снова на вершине, Мирра стала девятой ракеткой мира: расклады перед новой неделей
