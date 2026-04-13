Кори Гауфф рассказала о целях на грунтовую часть сезона-2026

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своих целях на грунтовую часть сезона-2026.

«Мои цели — просто сосредоточиться на игровом плане, который мы с моими тренерами разработали. Больше концентрироваться на этом, чем на результатах.

Да, я уже была в такой ситуации, когда защищала титул US Open, и тогда я немного нервничала. Было бы здорово выиграть снова, но я не хочу из-за этого разрушать себя.

Главное — сосредоточиться на процессе и понимать, что результат, надеюсь, придёт через пару недель в Париже. А если нет — он всё равно придёт позже», – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Штутгарте.