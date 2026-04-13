Стала известна сумма штрафа, который получил Медведев за сломанную ракетку в Монте-Карло

Стала известная сумма штрафа, которую должен заплатить победитель US Open – 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за сломанную ракетку во время матча второго круга «Мастерса» в Монте-Карло с итальянцем Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу итальянского теннисиста.

По сообщениям TNT Sports, Даниил Медведев был оштрафован на € 6 тыс. из-за инцидента, который произошёл во втором сете матча. После поражения в первой партии со счётом 0:6 и двух упущенных геймов во втором сете Медведев разбил свою ракетку, несколько раз ударив ей о землю. Позже теннисист выкинул сильно деформированный снаряд в мусорное ведро.

«Мастерс» в Монте Карло прошёл с 5 по 12 апреля. Чемпионом турнира стал итальянский теннисист Янник Синнер, который обыграл в финале соревнований испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:3.