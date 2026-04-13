Мария Тимофеева проиграла Бултер на старте турнира WTA-250 в Руане

153-я ракетка мира представительница Узбекистана Мария Тимофеева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Руане (Франция), проиграв в стартовом матче турнира британке Кэти Бултер (64-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Бултер выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Мария Тимофеева сделала в игре три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира в Руане Кэти Бултер сразится с победительницей встречи между француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной и румынской теннисисткой Жаклин Кристиан.