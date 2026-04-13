Мария Тимофеева — Кэти Бултер, результат матча 13 апреля 2026, счет 0:2, первый круг WTA-250, Руан

Мария Тимофеева проиграла Бултер на старте турнира WTA-250 в Руане
153-я ракетка мира представительница Узбекистана Мария Тимофеева не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Руане (Франция), проиграв в стартовом матче турнира британке Кэти Бултер (64-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 2:6.

Руан. 1-й круг
13 апреля 2026, понедельник. 20:45 МСК
Мария Тимофеева
153
Узбекистан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Кэти Бултер
64
Великобритания
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Бултер выполнила две подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Мария Тимофеева сделала в игре три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

Во втором круге турнира в Руане Кэти Бултер сразится с победительницей встречи между француженкой Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной и румынской теннисисткой Жаклин Кристиан.

