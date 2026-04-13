Турнир АТР-500 в Барселоне, 2026 год: результаты матчей 13 апреля

Турнир АТР-500 в Барселоне, 2026 год: результаты матчей 13 апреля
Сегодня, 13 апреля, в Барселоне (Испания) прошли встречи первого круга грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500 в Барселоне (Испания). Результаты встреч на 13 апреля:

Игнасио Бусе (Перу) – Корентен Муте (Франция) – 4:6, 4:6;

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 3:6, 6:3, 4:1 (отказ Дрейпера);

Райлли Опелка (США) – Итан Куинн (США) – 5:7, 6:7 (7:9);

Кэмерон Норри (Великобритания) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:4;

Марко Трунгеллити (Аргентина) – Хамад Меджедович (Сербия) – 5:7, 4:6;

Нуну Боржеш (Португалия) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 6:4;

Хауме Мунар (Испания) – Рафаэль Ходар (Испания) – 1:6, 2:6.

Сетка турнира в Барселоне
Календарь турнира в Барселоне
