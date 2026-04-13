«Они были слишком высокими». Швёнтек — об ожиданиях от своей игры в сезоне-2026

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, изменились ли её ожидания от своей игры в сезоне-2026 после поражения во втором круге «тысячника» в Майами от польки Магды Линетт (6:1, 5:7, 3:6) и смены тренера.
«Когда у тебя уже много титулов, всегда есть ожидания — и свои, и внешние. Думаю, мои ожидания были слишком высокими относительно моего уровня игры. Это было тяжело, как холодный душ.
Я поняла, что нужен «сброс». У меня было время в Польше, чтобы перезагрузиться.
С Франсиско всё логично — мы одинаково смотрим на многие вещи. Он быстро замечает ошибки, и я могу сразу их исправлять.
Я стараюсь дать себе время. Он тоже это поддерживает. Мои ожидания сейчас — просто улучшать игру на тренировках и постепенно переносить это в матчи, не быть слишком строгой к себе. Это марафон, не спринт», – сказала Швёнтек на пресс-конференции турнира в Штутгарте.
- 13 апреля 2026
