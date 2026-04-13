Джек Дрейпер опубликовал пост после снятия с турнира АТР-500 в Барселоне

28-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер опубликовал пост после завершения борьбы на турнире в Барселоне (Испания). Дрейпер снялся по ходу матча первого круга турнира с аргентинским теннисистом Томасом Мартином Этчеверри при счёте 3:6, 6:3, 4:1 в пользу Этчеверри.

«Грустно сниматься с турнира в Барселоне. В последние месяцы я старался сохранять позитивный настрой и отдавать всё, что могу. Понадобится время, но я справлюсь с этим. Спасибо за всю поддержку на протяжении этого процесса!» – написал Дрейпер в одной из социальных сетей.

Сообщается, что во время матча британца беспокоило правое колено. Ранее он досрочно завершил своё выступление в сезоне-2025 из-за травмы руки.