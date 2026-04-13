«Это зашло слишком далеко». Гауфф — о проблемах приватности для теннисистов на турнирах

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о проблемах приватности для теннисистов на турнирах, отметив, что на соревнованиях часто сталкивалась с тем, что камеры следовали за ней в подтрибунных помещениях.

«Нужно контролировать, что показывается, а что – нет. У нас много личных моментов. Я, например, молюсь перед каждым матчем, и мне приходилось просить камеры не снимать этот момент, потому что у нас мало таких зон, где мы можем побыть в одиночестве.

Это стало большой темой, в том числе из-за меня и случая с разбитой ракеткой. Я видела, что Карлос тоже говорил об этом на прошлой неделе. Рада, что, возможно, стала той, кто начал обсуждение.

Я считаю, что это зашло слишком далеко. Мы, спортсмены, устраиваем шоу на корте, но не должны жертвовать всей личной жизнью вне корта. В спортзале это нормально, но в коридорах и в любых других ситуациях…

Некоторые люди даже увеличивали изображение и читали сообщения на телефонах. Я видела такие публикации. Думаю, это уже слишком», – сказала Гауфф на пресс-конференции в Штутгарте.