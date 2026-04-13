Людмила Самсонова — Антония Ружич, результат матча 13 апреля 2026, счет 2:0, первый круг, WTA-250, Штутгарт

Людмила Самсонова с «баранкой» обыграла Ружич на старте турнира в Штутгарте
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в стартовом матче соревнований хорватку Антонию Ружич (58-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:4.

13 апреля 2026, понедельник. 22:45 МСК
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За время поединка Самсонова выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Антония Ружич не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге турнира в Штутгарте Людмила Самсонова сразится с американской теннисисткой Кори Гауфф.

«Грунт может стать лекарством от её проблем!» Теннисный мир оценил триумф Мирры в Линце
