Людмила Самсонова с «баранкой» обыграла Ружич на старте турнира в Штутгарте
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в стартовом матче соревнований хорватку Антонию Ружич (58-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:4.
Штутгарт. 1-й круг
13 апреля 2026, понедельник. 22:45 МСК
58
Антония Ружич
21
Людмила Самсонова
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За время поединка Самсонова выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Антония Ружич не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.
Во втором круге турнира в Штутгарте Людмила Самсонова сразится с американской теннисисткой Кори Гауфф.
