Турнир WTA-500 в Штутгарте, 2026 год: результаты матчей 13 апреля

Вчера, 13 апреля, в Штутгарте (Германия) прошли матчи первого круга грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого игрового дня соревнований.

Лаура Зигемунд (Германия) – Виктория Томова (Болгария) – 4:6, 7:6 (7:4), 6:1;

Людмила Самсонова (Россия) – Антония Ружич (Хорватия) – 6:0, 6:4.

Турнир в Штутгарте проходит с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в финале турнира прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 6:1.