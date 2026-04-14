«Лучший диджей в Нью-Йорке». Гауфф — о музыке во время теннисных турниров

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о своём отношении к музыке во время матчей на теннисных турнирах.

– Вы, вероятно, любите музыку. Что насчёт диджеев на турнирах?

– Мне кажется, на каждом турнире слишком часто включают Sweet Caroline. Я слышу её по два раза за матч постоянно. Песня хорошая, но я уже немного устала от неё.

На некоторых турнирах диджеи лучше, чем на других. Здесь, в Штутгарте, например, был хороший диджей, который ставил более современные песни. Некоторые предпочитают старые хиты. Но, по-моему, в Нью-Йорке лучший диджей — без сомнений, – сказала Гауфф на пресс-конференции в Штутгарте.