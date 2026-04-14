Макинрой: Алькарас и Синнер были бы фаворитами в матче с Надалем в его лучшей форме

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой заявил, что испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер могли бы быть фаворитами в матче с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Если посмотреть на Алькараса и Синнера на их пике прямо сейчас, можно всерьёз утверждать, что они были бы фаворитами в матче с Надалем в его лучшей форме. Эти ребята сейчас — это как в НБА, когда ты говоришь, что никто не может быть лучше Майкла Джордана, но уровень тенниса сейчас выше, чем когда-либо», – приводит слова Макинроя Punto De Break.

Ранее Алькарас и Синнер разыграли титул «Мастерса» в Монте-Карло, победу со счётом 7:6 (7:3), 6:3 одержал итальянский теннисист.