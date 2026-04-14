Карлос Алькарас рассказал о своих взаимоотношениях с Янником Синнером

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о взаимоотношениях с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«У нас с Янником очень хорошие отношения. Мы не из тех, кто ходит вместе ужинать, но и он, и его команда — замечательные люди. Независимо от того, как мы боремся на корте, наше поведение вне его не меняется. Это видно по тому уважению, которое мы испытываем друг к другу. Я испытываю к нему большое уважение, и это хороший способ показать миру, что, несмотря на соперничество на корте, мы можем оставаться хорошими людьми и поддерживать хорошие отношения», — приводит слова Алькараса Marca.

Напомним, 12 апреля Алькарас проиграл Синнеру в финале турнира в Монте-Карло. После этого матча Синнер обошёл Алькараса, став первой ракеткой мира.

