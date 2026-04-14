Турнир WTA-500, Штутгарт: расписание матчей на 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, на грунтовых кортах Штутгарта (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте, 2026 год. Расписание матчей на 14 апреля (частично):

13:30 — Каролина Мухова (Чехия, 7) — Александра Саснович (Беларусь, Q);

16:30 — Екатерина Александрова (Россия, 8) — Габриэла-Андреа Кнутсон (Чехия, Q);

18:00 — Александра Эала (Филиппины) — Лейла Фернандес (Канада);

19:30 — Ева Лис (Германия, WC) — Паула Бадоса (Испания, WC);

21:00 — Тамара Корпач (Германия, WC) — Диана Шнайдер (Россия).

Турнир в Штутгарте продлится с 13 по 19 апреля. Его действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.