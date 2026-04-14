Турнир ATP-500, Барселона: расписание матчей на 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, на грунтовых кортах Барселоны (Испания) продолжится теннисный турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго игрового дня турнира.

Теннис. Турнир ATP-500, Барселона, 2026 год. Расписание матчей на 14 апреля (частично):

12:00 — Алекс де Минор (Австралия, 3) — Себастьян Офнер (Австрия, Q);

13:30 — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, WC) — Лоренцо Музетти (Италия, 2);

13:30 - Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия, 4);

17:00 — Карлос Алькарас (Испания, 1) — Отто Виртанен (Финляндия, Q);

18:30 — Андрей Рублёв (Россия, 5) — Мариано Навоне (Аргентина).

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующий чемпион соревнований — датчанин Хольгер Руне.