Алькарас: битва с Синнером очень красивая. На этой неделе не буду скучать по нему

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о желании вернуться на первую строчку мирового рейтинга по итогам турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Стать номером один в Барселоне — это дополнительная мотивация. Я вижу, что мне нужно выиграть здесь, чтобы вернуть его. Битва, которую я веду с Янником, очень красивая, но я сосредоточен и направлен на то, чтобы продолжать улучшаться.

Это облегчение — не встречаться с ним на каждом турнире, но он один из тех игроков, которые делают меня лучше, заставляют осознавать свои слабости и понимать, куда нужно направить фокус на каждой тренировке и каждом матче. Уверен, что на этой неделе я не буду скучать по нему», — приводит слова Алькараса Marca.