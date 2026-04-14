Документальный фильм о Надале от Netflix выйдет в свет 29 мая

Документальный фильм о Надале от Netflix выйдет в свет 29 мая
Премьера документального фильма о 22-кратном победителе турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира испанском теннисисте Рафаэле Надале запланирована на 29 мая 2026 года. Об этом у себя на странице в соцсети сообщил официальный аккаунт стримингового сервиса Netflix, который занимается производством картины. Фильм будет носить название «Рафа».

В тизер-трейлере, опубликованном Netflix, можно увидеть архивные кадры из молодости и детства Надаля, а также его размышления в наши дни.

39-летний Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Материалы по теме
«Никогда так не играл на харде». Россиянин вынес Надаля и взял «Мастерс» в Майами в 2008-м
«Никогда так не играл на харде». Россиянин вынес Надаля и взял «Мастерс» в Майами в 2008-м
