Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: после поражения в Монте-Карло добавили вещи, которые нужно доработать

Алькарас: после поражения в Монте-Карло добавили вещи, которые нужно доработать
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что после поражения в финале «Мастерса» в Монте-Карло планирует поработать над мелкими деталями в своей игре.

«У нас есть линия тренировок, в которой есть что улучшить. Это не большие вещи, а скорее мелкие детали, мелкие удары, которые могут решить исход. Мы практиковали это с предсезонки и до сих пор. После поражения (в финале Монте-Карло. — Прим. «Чемпионата») я поговорил с командой, мы поставили всё на свои места и пришли к тому же выводу. Добавили ещё вещи, которые нужно доработать, но я о них не скажу.

В прошлом году я приехал в Барселону немного уставшим, а в финале внезапно травмировался. Будем делать всё возможное, чтобы сыграть здесь, в Мадриде и на следующих турнирах», — приводит слова Алькараса Marca.

Материалы по теме
Алькарас: битва с Синнером очень красивая. На этой неделе не буду скучать по нему
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android