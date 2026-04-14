Алькарас: после поражения в Монте-Карло добавили вещи, которые нужно доработать

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что после поражения в финале «Мастерса» в Монте-Карло планирует поработать над мелкими деталями в своей игре.

«У нас есть линия тренировок, в которой есть что улучшить. Это не большие вещи, а скорее мелкие детали, мелкие удары, которые могут решить исход. Мы практиковали это с предсезонки и до сих пор. После поражения (в финале Монте-Карло. — Прим. «Чемпионата») я поговорил с командой, мы поставили всё на свои места и пришли к тому же выводу. Добавили ещё вещи, которые нужно доработать, но я о них не скажу.

В прошлом году я приехал в Барселону немного уставшим, а в финале внезапно травмировался. Будем делать всё возможное, чтобы сыграть здесь, в Мадриде и на следующих турнирах», — приводит слова Алькараса Marca.