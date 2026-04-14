«Приятно видеть, как Янник улучшается». Алькарас — о прогрессе Синнера на грунте

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о прогрессе лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера на грунте. В финале «Мастерса» в Монте-Карло Синнер обыграл Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Мне приятно видеть, как Янник улучшается. Он говорил, что грунтовая серия не его любимая. Мне это приятно, потому что он тот игрок, который заставляет меня становиться лучше, заставляет задуматься, чтобы самому улучшиться, попытаться его победить и обыграть. Рад, что он делает гигантские шаги на этом покрытии. Когда мы встречаемся, нет фаворита независимо от покрытия», — приводит слова Алькараса Marca.